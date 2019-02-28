СЕГОДНЯ 15:20 2019-02-28T15:20:35+03:00

Иркутянка Дарья Филиппова взяла бронзу на Кубке России по конькобежному спорту. Фото: Дарья Филиппова (в синем) и ее соперницы. Пресс-служба Министерства спорта Иркутской области.

Мастер спорта Дарья Филиппова стала третьей на дистанции 500 метров, впереди еще один забег

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В Ледовом дворце «Крылатское» продолжается Финал Кубка России по конькобежному спорту. Спортсменка из Иркутска Дарья Филиппова взяла бронзу на дистанции 500 метров.

- 28 февраля пройдет финал в забеге на 1000 метров, - сообщили в пресс-службе Министерства спорта Иркутской области. – По итогам предыдущих этапов, Дарья занимает четвертое место.

Мастер спорта Дарья Филиппова занимается в Иркутской областной спортивной школе «Россия» у Заслуженного тренера РФ Сергея Слоева.

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ИСТОЧНИК KP.RU