СЕГОДНЯ 16:14 2019-02-28T16:14:46+03:00

Прогноз погоды в Иркутске: 1 марта в городе днем +6 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Весна в городе! Иркутск встретит первый день весны плюсовыми температурами. 1 марта в столице Приангарья - переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 4-9 м/с. Температура ночью -8,-10, днём воздух прогреется до +4, +6 градусов.

- По области - переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, ночью в южных, центральных, верхнеленских районах без осадков, ¬- сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер подует юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с.

Температура по Иркутской области ночью -8,-13, при прояснении -18,-23, в Чунском и северо-западных районах при облачной погоде до -5. Днем 1 марта по прогнозам синоптиков +1, +6, местами -4,-9 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU