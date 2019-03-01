Выставка экзотических животных откроется 7 марта в Иркутске

СЕГОДНЯ 03:39 2019-03-01T03:39:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В отделе природы Иркутского областного краеведческого музея 7 марта откроется выставка экзотических животных «Зоомир».

- В музее разместят более 30 видов животных. Среди них будут выдры, черепахи, еноты, сурикаты, гавиаловый крокодил, тигровый, зеленый и сетчатый питоны, варан, скорпион, тупайя, похожая на белку и крысу, - сообщает пресс-служба музея. – Изюминка экспозиции - бинтуронг – единственное млекопитающее Старого Света, способное хватать предметы хвостом, похожее и на кошку, и на медведя.

Иркутяне узнают интересные факты об этих созданиях природы. Работать выставка будет до 12 мая.

Читайте также:

Афиша на выходные 2-3 марта 2019 в Иркутске: забеги русских троек, салют, фотосессия с ездовыми собаками, мастер-классы, концерты и другое

Афиша выставок в Иркутске на март 2019: образ женщины, иллюстрации, скульптуры, животные и их детеныши, и многое другое

ИСТОЧНИК KP.RU