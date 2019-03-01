Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020: эмблему выбрали в Иркутске

СЕГОДНЯ 04:07 2019-03-01T04:07:26+03:00

Эмблема чемпионата мира по хоккею с мячом 2020. Фото: Правительство Иркутской области

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В Иркутске накануне выбрали эмблему чемпионата мира по хоккею с мячом. Турнир мирового уровня пройдет в столице Приангарья в 2020 году. На конкурс по разработке эмблемы поступило более 180 работ от 25 участников.

- Предварительно все варианты обсуждались на исполкоме федерации, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. - На заседании оргкомитета эмблемой чемпионата выбрана хоккейная клюшка, напоминающая очертания Байкала, и мяч, символизирующий точку на карте, где расположен Иркутск.

Подготовка к чемпионату идет полным ходом. Ожидается, что в Иркутск приедут 560 человек-участников соревнований. Матчи будут проходить на стадионах «Рекорд», «Зенит», «Труд», на новой спортивной арене «Байкал» и на «Строителе» в Шелехове.

ИСТОЧНИК KP.RU