Бесплатный концерт в рамках иркутского арт-фестиваля Baikal-Live пройдет 2 марта в Листвянке
Baikal-Live – зимний арт-фестиваль стартует в Иркутске 2 марта. Первые два концерта, запланированы в поселке Листвянка. Вход на первый из них будет бесплатным. Он начнется 2 марта в 12.00 в Доме культуры поселка.
Как сообщили организаторы, на фестиваль в этом году приедут Дмитрий Дубров из Украины, Августин Гришин из Москвы, Никита Дорофеев из Нижнего Новгорода, Александр Савин из Воронежа и много других артистов, в том числе и иркутских.
Исполнять будут авторские произведения, песни под гитару, акустическую музыку, авторские произведения.
Как еще можно провести время в эти выходные смотрите здесь:
Афиша на выходные 2-3 марта 2019 в Иркутске: забеги русских троек, салют, фотосессия с ездовыми собаками, мастер-классы, концерты и другое
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