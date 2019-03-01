Бесплатный концерт в рамках иркутского арт-фестиваля Baikal-Live пройдет 2 марта в Листвянке

СЕГОДНЯ 04:53 2019-03-01T04:53:36+03:00

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Baikal-Live – зимний арт-фестиваль стартует в Иркутске 2 марта. Первые два концерта, запланированы в поселке Листвянка. Вход на первый из них будет бесплатным. Он начнется 2 марта в 12.00 в Доме культуры поселка.

Как сообщили организаторы, на фестиваль в этом году приедут Дмитрий Дубров из Украины, Августин Гришин из Москвы, Никита Дорофеев из Нижнего Новгорода, Александр Савин из Воронежа и много других артистов, в том числе и иркутских.

Исполнять будут авторские произведения, песни под гитару, акустическую музыку, авторские произведения.

Как еще можно провести время в эти выходные смотрите здесь:

Афиша на выходные 2-3 марта 2019 в Иркутске: забеги русских троек, салют, фотосессия с ездовыми собаками, мастер-классы, концерты и другое

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ИСТОЧНИК KP.RU