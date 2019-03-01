Алименты или машина: житель Нижнеудинска оплатил долги, чтобы не лишиться своей Тойоты

СЕГОДНЯ 05:39 2019-03-01T05:39:54+03:00

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Сумма относительно небольшая - 94 тысячи рублей. Но для Нижнеудинска это приличные деньги. Да и матери все это время пришлось одной содержать девочку, а это накладно. Поэтому дело о невыплатах алиментов в конце концов и оказалось у судебных приставов.

Горе-папаша официальной работы не имел и не стремился к этому. И, конечно, считал это достаточным основанием для того, чтобы не выплачивать долги и не являться к приставам - зарплаты-то нет, с чего платить алименты? Но не все так просто.

-В рамках исполнительного производства судебный пристав установил имущество должника, а именно: автотранспортное средство марки Toyota Corolla Fielder, 2005 года выпуска, - сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.

Выехав на место, сотрудники службы дома должника не застали. Но соседи предупредили его о том,что впереди - арест машины. После чего, буквально на следующий день, он явился на прием и выплатил долги по алиментам.

ИСТОЧНИК KP.RU