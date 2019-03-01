Черные лесорубы: трое жителей села Горохова под Иркутском пойдут под суд

СЕГОДНЯ 06:26 2019-03-01T06:26:52+03:00

Их поймали на деляне при рубке и погрузке сосны

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Нелегальная рубка леса до сих пор многим кажется прибыльным и достаточно безопасным занятием. Ведь еще поймать надо, когда лес вывозишь! Напрасно. В МВД работают специализированные группы, задача которых - останавливать черных лесорубов.

-Три местных жителя задержаны с поличным при рубке и погрузке деревьев, - сообщает пресс-служба ГУ МВД . - В качестве вещественных доказательств с нелегальной деляны изъяты трактор, бензопила и лес, который к настоящему времени помещен на ответственное хранение.

Сыщики задержали и того, для кого рубили лес. Подсчитан ущерб - 25 кубометров древесины, это "тянет" на 400 тысяч рублей ущерба. Двоим жителям Горохова предписано не покидать пределы родной деревни, а еще один участник рубки - тракторист - взят под стражу. Сейчас решается, где будет ожидать суда организатор группы.

Следствие возбудило уголовное дело по статье за незаконную рубку лесных насаждений. Сейчас полицейские выясняют, не было ли еще рубок. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU