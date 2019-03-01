В Иркутске снесли незаконную автомойку

СЕГОДНЯ 07:13 2019-03-01T07:13:41+03:00

Хозяина предупредили о необходимости убрать павильон еще в конце 2018 года

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В Иркутске снесли павильон с вывеской "Автомойка" на улице Сеченова. Обнаружили самовольно построенный объект во время рейда по Свердловскому району Иркутска.

-Размещение нестационарных торговых объектов на территории Иркутска осуществляется в соответствии с утвержденной схемой, на основании договора место предоставляется по результатам торгов, - сообщает пресс-служба мэрии Иркутска . В данной схеме площадка по ул. Сеченова, 1/1 не предусмотрена под торговый павильон. Кроме того, договор аренды земельного участка или договор на размещение нестационарного торгового объекта с администрацией города Иркутска не заключался.

Хозяину предложили добровольно снести павильон еще в декабре 2018 года. Но этого сделано не было. Поэтому, по распоряжению заместителя мэра – председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска, было решено демонтировать его в принудительном порядке. После этого владелец все же разобрал павильон самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU