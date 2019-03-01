Взял, что плохо лежит: в Тайшетском районе сотрудник МУП "Бузыкановское" украл ценностей на 600 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:17 2019-03-01T08:17:16+03:00

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Нечист на руку оказался сотрудник МУП "Бузыкановское" Тайшетском районе. Что стало тому причиной - многочисленные кредиты, острая потребность в деньгах или просто человек не устоял перед соблазном "взять, что плохо лежит" в надежде потом вернуть, неизвестно. Есть факт. Общая сумма ущерба - около 600 тысяч рублей, а сами хищения, по версии следствия, продолжались семь месяцев - с с октября 2017 по апрель 2018 года.

-Следственными органами СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере), - сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области. -Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела, идут необходимые следственные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU