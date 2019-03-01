2019-03-01T10:58:01+03:00
Происшествия

Грузовик с рыбой загорелся на Култукском тракте

Пожар начался из-за разгерметизации
Олег ФЕДОРОВ
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Грузовик с рыбой загорелся на Култукском тракте.Грузовик с рыбой загорелся на Култукском тракте.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Фура с морепродуктами и рыбой загорелась сегодня на Култукском тракте. Водитель увидел огонь, остановился у обочины и вызвал спасателей МЧС. К моменту их приезда грузовик почти полностью выгорел, водитель попытался самостоятельно сбить языки пламени, но тщетно. Спасатели потушили машину полностью за десять минут.

- Огонь вспыхнул из-за разгерметизации оборудования,- сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Из-за этого разлилось машинное масло, которое и загорелось.

К счастью, из-за грамотной реакции водителя, в этом ЧП никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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