СЕГОДНЯ 10:58 2019-03-01T10:58:01+03:00

Грузовик с рыбой загорелся на Култукском тракте. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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Фура с морепродуктами и рыбой загорелась сегодня на Култукском тракте. Водитель увидел огонь, остановился у обочины и вызвал спасателей МЧС. К моменту их приезда грузовик почти полностью выгорел, водитель попытался самостоятельно сбить языки пламени, но тщетно. Спасатели потушили машину полностью за десять минут.

- Огонь вспыхнул из-за разгерметизации оборудования,- сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Из-за этого разлилось машинное масло, которое и загорелось.

К счастью, из-за грамотной реакции водителя, в этом ЧП никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU