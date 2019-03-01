"Я злая!": разозлившись на мужа, 22-летняя жительница Ангарска исцарапала канцелярским ножом машины во дворе

СЕГОДНЯ 11:43 2019-03-01T11:43:16+03:00

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За свой поступок, совершенный в гневе и во хмелю, 22-летней ангарчанке придется ответить в суде. Владельцы пяти автомашин, которых она исцарапала лезвием ножа, не оценили ее душевный порыв, справедливо рассудив: -А мы-то при чем? Собственно, они правы.Мало ли кто и как злится на мужа, который уехал из дома поздней ночью. Но если каждый раз чужие машины крушить!

В результате преступных действий 22-летней женщины владельцам автомобилей был причинен ущерб в общем размере 97 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба Ангарского городского суда.

-Ей предъявлено обвинение по статье за умышленное повреждение имущества из хулиганских побуждений.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок. Возможно, суд учтет то обстоятельство, что разгневанная барышня - молодая мама.

ИСТОЧНИК KP.RU