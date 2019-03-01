Воспитательница из Ангарска ударила мужа ножом в живот

СЕГОДНЯ 12:25 2019-03-01T12:36:56+03:00

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Классическая история, которая чудом не завершилась смертью человека.Двое супругов решили "отметить" какое-то событие. Как часто бывает, с горячительным. Слово за слово, началось выяснение отношений, быстро переросшее в скандал. И тут...

- Женщина схватила нож со стола и нанесла им удар в живот мужчине, сообщает пресс-служба Ангарского городского суда.

К счастью, его удалось спасти. Эксперты уточняют - был причинен тяжкий вред здоровью.

Что касается нападавшей, то будущее 43-летней воспитательницы детского сада вполне определенно. Женщине уже предъявлено обвинение по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Уголовное дело в ближайшее время рассмотрит Ангарский городской суд. Пока неизвестно, какие смягчающие или, наоборот, отягчающие обстоятельства будут обнаружены. Но ясно одно - санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU