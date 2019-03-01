7-летнему хоккеисту из Иркутска вернули украденную спортивную форму

СЕГОДНЯ 13:40 2019-03-01T13:40:45+03:00

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Для 7-летнего хоккеиста из Иркутска 23 февраля запомнился не отличной игрой на праздничном турнире, а его досадным пропуском. В день соревнований у него украли сумку с формой. Причем очень дорогой формой! А дело было так.

Чтобы не загромождать квартиру, семья хранила хоккейную экипировку в подсобке на лестничной клетке подъезда. Ребенок, встав с утра пораньше начал собираться на соревнования. Волновался, с нетерпением ждал момента выхода на лед. И вот, когда настало время отправляться на стадион, мальчик с мамой вышли из квартиры. Но на месте сумки с формой - пустота…

- Похитителя нашли по камерам видеонаблюдения и задержали, им оказался ранее судимый 28-летний местный житель, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – А украденным снаряжением он рассчитался с подвозившим его водителем такси.

Сыщики уже возбудили уголовное дело по статье «Кража». Кроме того, к радости будущего первоклассника, полицейские нашли и вернули ему похищенную экипировку.

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ИСТОЧНИК KP.RU