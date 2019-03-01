Виталий Шуба стал советником губернатора Иркутской области

СЕГОДНЯ 13:34 2019-03-01T13:34:54+03:00

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Виталий Шуба в Иркутской области фигура знаковая. Многие годы он был депутатом Госдумы РФ от Иркутской области. Сейчас он назначен советником Губернатора Иркутской области. Сфера его ответственности - исполнение федеральных программ.

Биография опытного политика впечатляет.

- Впервые Виталий Шуба был избран депутатом в 1990 году в Братский городской Совет, - приводят факты его биографии в пресс-службе администрации Иркутской области. - С 1993 года на протяжении пяти созывов избирался депутатом Госдумы РФ, работал в Комитете по бюджету, налогам, банкам и финансам.

СПРАВКА "КП"

ШУБА Виталий Борисович

Виталий Шуба родился 13 июля 1951 года в Нижнеудинске Иркутской области. В 1968 году начал трудовую деятельность техником-радиооператором аэрологической станции в Нижнеудинске. В 1970—1972 годах проходил службу в рядах советской армии. С 1972 года работал на Братском алюминиевом заводе. В 1980 году перешел на комбинат "Братскжелезобетон" заместителем главного энергетика завода. Затем работал главным энергетиком, главным технологом, директором предприятия. В 1990 году избран депутатом Братского городского Совета народных депутатов. 1992 — 1993 год — председатель городского Совета народных депутатов города Братска. В 1993-2011 годах — депутат Государственной Думы пяти созывов. С 2013 по 2018 год — представитель Заксобрания Иркутской области в Совете Федерации РФ. Почетный гражданин города Братска, Почетный гражданин Иркутской области

Виталий Шуба имеет награды: «Орден Почёта», «Орден Дружбы», почётный знак Государственной Думы ФС РФ «За заслуги в развитии парламентаризма».

ИСТОЧНИК KP.RU