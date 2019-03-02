2019-03-02T05:36:16+03:00
Экономика

Иркутская область поставляет за рубеж лес, нефть, алюминий: в 2018 экспорт составил 7,3 млрд. долларов

Около трети общей суммы складывается за счет продажи нефти, возросшей за год в 1,5 раза
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Иркутская область поставляет за рубеж лес, нефть, алюминий: в 2018 экспорт составил 7,3 млрд. долларов. Фото: пресс-служба Иркутской таможни.Иркутская область поставляет за рубеж лес, нефть, алюминий: в 2018 экспорт составил 7,3 млрд. долларов. Фото: пресс-служба Иркутской таможни.
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Информацию о том, чего и сколько Иркутская область ввозит и вывозит, изучили в Иркутскстате. Наш регион прежде всего сырьевой и ориентирован на экспорт. Поставки за рубеж в 2018 году составили 7,3 млрд. долларов и выросли за год на 19%.

- До строительства нефтепровода главным экспортным товаром был алюминий, теперь на его долю приходится 22% общей стоимости экспорта, - приводит данные Иркутскстат. - Почти треть общей суммы складывается за счет продажи нефти, возросшей за год в 1,5 раза. Поставка на экспорт целлюлозы увеличилась на 36%. Продукция лесопромышленного комплекса по объему экспортной выручки чуть превосходит нефть, обеспечивая 36,5% общей суммы.

А вот эти цифры заставляют задуматься. По данным статистики, в 2018 году, по сравнению с 2017, снизилось количество поставленных на экспорт лесоматериалов как обработанных (на 4%), так и необработанных (на 17%). А вот выручка от вывоза предварительно обработанной древесины нв 3,7 раза превышает сумму, полученную от экспорта необработанных лесоматериалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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