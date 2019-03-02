2019-03-02T09:08:26+03:00
Общество

БЦБК: на месте промплощадки бывшего комбината будет рекреационная зона

Территорию бывшего комбината в Байкальске очистят от отходов
Ольга СЛАВИЧЕВА
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БЦБК: на месте промплощадки бывшего комбината будет рекреационная зона.БЦБК: на месте промплощадки бывшего комбината будет рекреационная зона.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Очищение от опасных отходов территории БЦБК - дело не одного дня. И даже не одного года - проект сложный. Всю вторую половину 2018 года на картах шлам-накопителей БЦБК велись изыскания и опытно-промышленные испытания технологических решений по утилизации и обезвреживании отходов БЦБК, обсудили сегодня во время круглого стола, в котором приняли участие министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков и генеральный директор АО «Росгеология» Роман Панов.

- На сегодняшний момент полностью завершены инженерные изыскания, - сказал Роман Панов.. Мы объективно видим картину по каждой карте. Ее состав, глубину и количество отходов, которые в ней находятся.

Контракт на проведение работ был заключен еще в конце 2017 года. Однако выяснилось, что проблема не так проста и проект нуждается в корректировке, которую «Росгеология» и провела. Технико-экономическое обоснование и технология утилизации отходов будет представлена на согласование.

В планах - подготовка проекта ликвидации потенциально опасных объектов на промышленной площадке БЦБК. Сейчас они находятся в залоге у кредиторов обанкротившегося комбината. Правительством области решается вопрос передачи всех этих объектов в региональную собственность, так как они тоже несут в себе повышенную экологическую опасность. С предложением о необходимости демонтажа зданий и сооружений на промышленной площадке БЦБК глава региона обратился к Президенту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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