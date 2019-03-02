За сломанную магнитолу заплатишь: иркутянин через суд взыскал деньги с магазина, продавшего некачественный товар

СЕГОДНЯ 09:50 2019-03-02T09:50:13+03:00

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Так часто бывает. Приобрел в магазине совсем не дешевую вещь, а она сломана. Что мы, потребители, делаем дальше? Правильно, обращаемся к продавцу с просьбой отремонтировать, заменить. А если это не удается - вернуть деньги. Обычно такие проблемы решаются быстро, и в пользу покупателя. Кому хочется тратить свое время и силы на поход в суд?

Но увы, не всегда. С помощью организации по защите прав потребителей обратился в суд житель Иркутска, когда понял, что с продавцом не договориться, а 65 тысяч рублей он, получается, выкинул на ветер.

- Мужчина приобрел дорогостоящую автомагнитолу «Прадо» стоимостью 46000 рублей, камеру заднего вида «Прадо 150» стоимостью 13000 рублей, а также оплатил стоимость работ по их установке - около 6000 рублей, - сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Иркутска. -Во время их использования не раз обнаруживались недостатки: мерцание экрана, низкая яркость экрана, сбои в работе программного обеспечения, перегрев в процессе движения автомобиля и зависание, сбои в работе камеры заднего вида. Продавец, после обращений покупателя не раз заменял технику, но и она работала недостаточно хорошо.

Тогда автомобилист предложил магазину вернуть ему деньги за товар. Компания от исполнения его претензий отказалась. Дело дошло до суда, была проведена судебно-техническая экспертиза, допрошены эксперты. В результате расходы продавца намного превысили 65 тысяч рублей. .

Суд взыскал в пользу автолюбителя 49 000 рублей в связи с отказом от приобретения автомагнитолы; неустойку в размере 29 400 рублей; штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя - 20 100 рублей, компенсацию морального вреда в размере 2 000 рублей. Кроме того, в пользу организации по защите прав потребителей взыскан штраф - 20 100 рублей, а в бюджет города - пошлина 3 578 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU