2019-03-02T12:53:48+03:00
Экономика

В магазинах Иркутска выросли в цене свежие овощи

Объяснение этому достаточно простое: весна, запасы прошлогоднего урожая подходят к концу
Ольга СЛАВИЧЕВА
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В магазинах Иркутска с весной выросли в цене свежие овощи.В магазинах Иркутска с весной выросли в цене свежие овощи.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Статистика по-прежнему дает в сравнении цены в соседних городах Восточной Сибири - Иркутске, Улан-Удэ и Чите. Два последних города теперь "числятся" за дальневосточным регионом, но не перестали от этого быть ближними к Иркутску. Итак...

-По данным статистики, за прошедшую неделю в Иркутске наибольший рост цен наблюдался на свежие овощи -картофель, капусту, лук, огурцы, помидоры. В среднем они подорожали на 10,28 руб. или 9,1 %, - сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ. -Молоко цельное стерилизованное 2,5-3,2 % жирности выросло в цене на 1,96 руб. или 2,8 %, сыры - на 11,46 руб. или 2,3 %.

Что же у нас больше всего подешевело? Как ни удивительно -морковь на 1,15 руб. или 3,1 % (видимо, есть еще запасы). Дешевле стало подсолнечное масло - на 2,52 руб. или 2,5 %.. В столице Бурятии так же дорожали овощи - в среднем на 3,28 руб. или 3,2 % и молоко. Кроме этого, у ближайших соседей выросли цены на макароны, вермишель, пшено и яйца. Примерно такая же ситуация с овощами и молоком и в Чите. Кроме этого, в Забайкалье растет в цене мука, а дешевеет - баранина.

А вот что касается бензина, то его стоимость снижается. Так, в Иркутске снизилась стоимость бензина марки АИ-98 на 1,33 руб. или 2,8 %. Стоимость бензина марки АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива не изменилась. В Чите подешевел бензина марки АИ-92 на 0,25 руб. или 0,6 %, АИ-95 на 0,21 руб. или 0,5 %, а в Улан-Удэ -дизельное топливо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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