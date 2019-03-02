«Байкал-Энергия» обыграла в гостях московское «Динамо»

СЕГОДНЯ 12:32 2019-03-02T12:34:01+03:00

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Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» в последнем матче регулярного чемпионата Суперлиги в гостях обыграли московское «Динамо» со счетом 5:4.

Уже к 13-й минуте иркутяне вели в счете в два мяча, благодаря точным ударам Александра Баздырева и юного Никиты Белошицкого. Правда, еще до перерыва динамовцам удалось не только размочить счет, но и сравнять его после голов Ивана Щеглова и Дмитрия Старикова.

Едва начался второй тайм, как бело-синие вновь выходят вперед. 12-метровый удар четко реализовал Петр Захаров. Хозяева не сдаются и через пять минут восстанавливают равновесие благодаря Павлу Пожилову. С таким положением дел не согласны Руслан Тремаскин и Денис Цыцаров, которые доводят преимущество «Байкал-Энергии» до двух мячей. В концовке «Динамо» отыгрывает еще один гол, но сравнять счет хозяевам наши парни больше не позволили.

Таким образом, в регулярном чемпионате Суперлиги «Байкал-Энергия» занимает 4-е место и выходит в плей-офф на архангельский «Водник».

ИСТОЧНИК KP.RU