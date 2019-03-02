"Контрольная закупка": наркосбытчица из Усолья "продала" полицейским 12 свертков с сильнодействующим наркотиком

СЕГОДНЯ 14:52 2019-03-02T14:52:15+03:00

За торговлю смертельным зельем она может получить от 8 до 15 лет колонии

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В Усолье-Сибирском полицейские, что называется, "за руку" поймали торговку наркотиками. Во время "контрольной закупки" 57-летняя женщина продала 12 свертков с сильнодействующим зельем. И, этим, фактически, подписала себе приговор.

-Оперативники задержали злоумышленницу в тот момент, когда она реализовала покупателю наркотики, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.- В ходе личного досмотра у наркодилера изъяты денежные средства, используемые при «проверочной закупке». Кроме того, при обыске в ее квартире обнаружено еще вещество, которое является наркотическим средством.

Возбуждено уголовное дело за незаконное хранение и сбыт зелья, торговка смертью под аоестом. Санкции статьи предполагают наказание от 8 до 15 лет колонии. И они, очевидно, будут достаточно жесткими - ведь жительница Усолья-Сибирского уже была неоднократно судима за сбыт наркотиков, в последний раз в 2012 году суд назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU