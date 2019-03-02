2019-03-02T14:52:15+03:00
Происшествия

"Контрольная закупка": наркосбытчица из Усолья "продала" полицейским 12 свертков с сильнодействующим наркотиком

За торговлю смертельным зельем она может получить от 8 до 15 лет колонии
Ольга СЛАВИЧЕВА
Поделиться:
"Контрольная закупка": наркосбытчица из Усолья "продала" полицейским 12 свертков с сильнодействующим наркотиком. Ее участь решит суд."Контрольная закупка": наркосбытчица из Усолья "продала" полицейским 12 свертков с сильнодействующим наркотиком. Ее участь решит суд.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В Усолье-Сибирском полицейские, что называется, "за руку" поймали торговку наркотиками. Во время "контрольной закупки" 57-летняя женщина продала 12 свертков с сильнодействующим зельем. И, этим, фактически, подписала себе приговор.

-Оперативники задержали злоумышленницу в тот момент, когда она реализовала покупателю наркотики, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.- В ходе личного досмотра у наркодилера изъяты денежные средства, используемые при «проверочной закупке». Кроме того, при обыске в ее квартире обнаружено еще вещество, которое является наркотическим средством.

Возбуждено уголовное дело за незаконное хранение и сбыт зелья, торговка смертью под аоестом. Санкции статьи предполагают наказание от 8 до 15 лет колонии. И они, очевидно, будут достаточно жесткими - ведь жительница Усолья-Сибирского уже была неоднократно судима за сбыт наркотиков, в последний раз в 2012 году суд назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В магазинах Иркутска выросли в цене свежие овощи
«Байкал-Энергия» обыграла в гостях московское «Динамо»
За сломанную магнитолу заплатишь: иркутянин через суд взыскал деньги с магазина, продавшего некачественный товар
БЦБК: на месте промплощадки бывшего комбината будет рекреационная зона
Более 7 тысяч рублей потратили мошенники с карты иркутянки, которая потеряла ее в такси
Универсиада 2019: женская сборная России, в составе которой 8 иркутянок, в первом же матче победила Норвегию
Иркутская область поставляет за рубеж лес, нефть, алюминий: в 2018 экспорт составил 7,3 млрд. долларов
ЖКХ-марафон-2019: 4 марта с 8.00 в прямом эфире радио «Комсомольская правда» 91,5 FM
7-летнему хоккеисту из Иркутска вернули украденную спортивную форму
Виталий Шуба стал советником губернатора Иркутской области
Воспитательница из Ангарска ударила мужа ножом в живот
"Я злая!": разозлившись на мужа, 22-летняя жительница Ангарска исцарапала канцелярским ножом машины во дворе
Грузовик с рыбой загорелся на Култукском тракте
Украл ювелирные украшения и деньги: рецидивист ограбил пенсионерку в Иркутске
Взял, что плохо лежит: в Тайшетском районе сотрудник МУП "Бузыкановское" украл ценностей на 600 тысяч рублей
В Иркутске снесли незаконную автомойку
ЖКХ-марафон-2019
Сергей Серебренников: «Жемчужина Братска» - стартовая площадка для молодежи
Черные лесорубы: трое жителей села Горохова под Иркутском пойдут под суд
Алименты или машина: житель Нижнеудинска оплатил долги, чтобы не лишиться своей Тойоты
Бесплатный концерт в рамках иркутского арт-фестиваля Baikal-Live пройдет 2 марта в Листвянке
Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020: эмблему выбрали в Иркутске
Выставка экзотических животных откроется 7 марта в Иркутске