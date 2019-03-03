2019-03-03T06:02:31+03:00
Происшествия

Более 10 килограмм наркотиков нашли у жителя Бурятии

28-летний мужчина напросился в попутчики к своему знакомому, но о своем грузе не рассказал
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Более 10 килограмм наркотиков нашли у жителя Бурятии.Более 10 килограмм наркотиков нашли у жителя Бурятии.Фото: МВД республики Бурятия
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В пригороде Улан-Удэ инспекторы ГИБДД остановили «Honda CR-V». В салоне иномарки были трое мужчин. Один из пассажиров заметно занервничал, когда полицейские попросили открыть багажник автомобиля. И было из-за чего!

- Во время проверки обнаружили два мешка с веществом растительного происхождения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии. – По результатам экспертизы, подтвердилось, что это наркотики. Общим весом около 10 килограмм.

Сыщики выяснили, что наркотики принадлежали 28-летнему мужчине. Он попросил своих знакомых подвезти его в другой район, где он трудится разнорабочим. Вот только о своем нелегальном грузе он умолчал.

Возбуждено уголовное дело по статье за незаконное хранение и перевозку наркотиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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