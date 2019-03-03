Две девушки ограбили квартиру своего соседа в Усолье-Сибирском

СЕГОДНЯ 10:07 2019-03-03T10:07:30+03:00

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Квартиру жителя Усолья-Сибирского ограбили 28 февраля. Неизвестные взломали дверь его жилища, проникли внутрь и вынесли компьютер за 34 тысячи рублей. При этом награбленного могло быть больше. Просто мужчина совсем недавно переехал в новую квартиру и не успел перевезти все свои ценные вещи.

Прибывшие полицейские опросили соседей и жителей близлежащих домов, и через несколько часов вышли на след возможных грабителей. К их удивлению, ими оказались две девушки 25 и 26 лет, которые проживают в доме напротив. Вскоре их задержали.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Сейчас девушки находятся под подпиской о невыезде.

Добавим, что продать награбленное они не успели. Украденный компьютер у них уже изъяли и вернули законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU