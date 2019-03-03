Универсиада 2019: женская сборная России по хоккею с мячом с 8 иркутянками в составе, обыграла Швецию

СЕГОДНЯ 11:50 2019-03-03T11:50:14+03:00

Наши девчонки проигрывали по ходу матча, но сумели переломить игру в свою пользу

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Женская сборная России по хоккею с мячом с 8 иркутянками в составе, одержала вторую победу на Универсиаде 2019 в Красноярске. Подопечные иркутянина Александра Межуева обыграли сборную Швеции со счетом 4:2.

Счет в матче россиянки открыли на 19-й минуте встречи после гола Ольги Богдановой. Правде, перед перерывом шведки сумели восстановить равновесие, реализовав 12-метровый штрафной удар. Отличилась Матильда Свенлер.

Во втором тайме все та же Свенлер вывела Швецию вперед. Но уже через две минуты россиянки отыгрались благодаря Кристине Машинской. Ну а победу в концовке нашей сборной принесли два мяча в исполнении Анастасии Денисовой и Ольги Богдановой, которая таким образом оформила дубль.

Напомним, в первой игре турнира Россия обыграла Норвегию 4:0. Следующий матч наши девчонки проведут 5 марта со сборной США.

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ИСТОЧНИК KP.RU