Прогноз погоды в Иркутске: 4 марта днем в городе +4

СЕГОДНЯ 15:14 2019-03-03T15:14:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Иркутске 4 марта - переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 4-9 м/с. Температура ночью ожидается -8,-10°, днём воздух прогреется до +2, +4 градусов.

- По области - переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег, ночью в северных районах местами небольшой и умеренный снег, утром при прояснении туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер подует западный, северо-западный с переходом днем на северо-восточный, юго-восточный 4-9 м/с, порывы до 12 м/с.

Температура в Приангарье ночью -7,-12, в пониженных формах рельефа -17,-22. Днем 4 марта синоптики прогнозируют 0, +5, местами -4,-9, в западных районах области, горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья при малооблачной погоде +5, +10.

ИСТОЧНИК KP.RU