Играем с «Водником»: «Байкал-Энергия» начнет четвертьфинальую серию плей-офф 5 марта
Определился соперник иркутской «Байкал-Энергии» по четвертьфинальной серии плей-офф. Бело-синие, которые заняли в регулярном чемпионате Суперлиги 4-е место сыграют с архангельским «Водником», который финишировал на 5-й строчке. Известны и даты проведения игр.
Как уточнили в пресс-службе «Байкал-Энергии», первый матч четвертьфинальной серии плей-офф пройдет 5 марта в Архангельске. 8 марта, а при необходимости третьего матча - 9 марта, соперники сыграют в Иркутске. Напомним, четвертьфинальная серия проводится до двух побед. Ничейных результатов в этих матчах быть не может: при необходимости могут быть назначены два овертайма по 10 минут, а также серия 12-метровых ударов если овертаймы результата не принесли.
А вот на каком стадионе в Иркутске, наша команда будет принимать архангелогородцев, пока неизвестно. Вполне возможно, что из-за теплой погоды игру перенесут со стадиона «Труд» на «Рекорд». Точная информация появится позже. Напомним, с «Водником» наша команда встречалась совсем недавно. В февральском матче в Иркутске наши парни победили со счетом 5:2.
КОНКРЕТНО
Все четвертьфинальные пары плей-офф
«СКА-Нефтяник» — «Кузбасс»
«Динамо» — «Динамо-Казань»
«Енисей» — «Уральский трубник»
«Байкал-Энергия» — «Водник»
ИСТОЧНИК KP.RU
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