2019-03-04T03:35:45+03:00
Спорт

Снега нет: лыжный марафон БАМ Russialoppet под Иркутском отменили

Гонки не будет впервые за 39 лет
Мария КНЯЗЕВА
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Так выглядит "трасса". Фото: организаторов марафонов БАМТак выглядит "трасса". Фото: организаторов марафонов БАМ
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Уникальный лыжный марафон, проходящий под Иркутском и отмеченный в списке состязаний Russialoppet, отменен! Впервые за 39 лет! Причина – нет снега.

- Редкое малоснежье и небывало высокие температуры конца февраля-начала марта привели к отсутствию снега в традиционном месте проведения марафона, - сообщают организаторы гонки. - Следовательно, сформировать лыжную трассу для организации самого масштабного классического лыжного марафона восточной части нашей страны невозможно.

На трассе практически нет снежного покрова и местами – объемные наледи. Проводить соревнования никак нельзя. Но организаторы обещают, что будет новый год и новый марафон - БАМ Russialoppet 2020.

Лыжников же призывают не отчаиваться. Организаторы взамен подготовили новый турнир - БАМ Ангара Ski. Он пройдет 9 марта. Старт у того места, где начинается Лыжня России – напротив лыжной базы Иркутского аграрного университета в п. Молодежный. Будет три дистанции: 17, 34 и 51 км. Медали финишеров получат прошедшие 34 и 51 км. Он и пойдет в зачет знаменитой серии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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