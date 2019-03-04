2019-03-04T04:22:30+03:00
Звезды

Неизвестная музыка «пилигрима» Владимира Соколова прозвучит 5 марта в Иркутске

Ее исполнят на творческом вечере его супруги
Мария КНЯЗЕВА
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Владимир и Римма Соколовы. Фото: предоставлено Музеем истории ИркутскаВладимир и Римма Соколовы. Фото: предоставлено Музеем истории Иркутска
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Во вторник, 5 марта, в Музее истории Иркутска пройдет творческий вечер Риммы Соколовой – супруги известного иркутского композитора, директора «Театра Пилигримов» Владимира Соколова, ушедшего из жизни 17 декабря 2018 года.

На вечере прозвучит неизвестная музыка Владимира Игоревича. К его произведениям супруга написала стихи.

- У Володи много мелодий, которые нигде не звучали, - рассказала пресс-службе музея Римма Соколова. - И посему можно писать и писать под эту музыку. Благо, он меня этому научил. Сначала музыка, а потом стихи.

Среди исполнителей - актриса из прошлого состава театра «Пилигримов» - Елена Киселева (блистательная «Эдит Пиаф»), актеры из сегодняшней труппы - Александра Мазунова, Дмитрий Лютиков и другие.

Начало в 18.30. Вход свободный.

СПРАВКА «КП»

Владимир Игоревич Соколов родился в Хабаровске в 1952 году. В 1983 году закончил Ленинградскую консерваторию имени Римского-Корсакова. Создал музыкальный театр «Театр пилигримов». Спектакль «Песни под водой», где звучат песни деревень, ушедших на дно Братского водохранилища, признали лучшим на театральном фестивале в Перу (1989), его ценят в Германии и Испании (1990). Во время гастролей записываются музыкальные программы для «Пан-Американского телевидения» и «Радио Мадрид».

В 2000-ом году за создание оперы «Аве Мария» Владимир Соколов получил золотую медаль Папы Римского Иоанна Павла II. Активно сотрудничал с Иркутским музыкальным театром по таким проектам как, рок-оперы «Юнона» и «Авось», «Иисус Христос — суперзвезда», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», детские сказки «Муха-Цокотуха», «Бременские музыканты».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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