2019-03-04T05:21:38+03:00
Общество

Масленица-2019 в Иркутске: 4 марта началась праздничная неделя

Проводы зимы стартовали
Мария КНЯЗЕВА
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Масленица-2019 в Иркутске: началась праздничная неделяМасленица-2019 в Иркутске: началась праздничная неделяФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Праздничные гуляния на Масленицу издревле любимы на Руси, ведь прощаются с зимою лютой сибиряки всегда с размахом! Уж кому как ни нам знать о всех превратностях зимушки. Итак, гулять будем всю неделю с 4 по 10 марта.

Понедельник на масленичной неделе называется «встреча». Именно в этот день начинали печь блины. У славян было принято проводить первый день с родственниками. Свекор со свекровью шли в гости к сватам. В Иркутске же с 4 марта в нескольких музеях города начинаются экскурсии, посвященные победе весны. Специальные программы подготовили на всю неделю. В Краеведческом музее проводят театрализованное представление «Широкая Масленица». Музей городского быта предлагает отметить праздник в старом доме, как его отмечали в 19 веке, и попить чай из самовара. В Доме ремесел сегодня, 4 марта, в 12.00 откроется выставка «Сударыня, Масленица».

Апогей празднования, конечно, придется на выходные 9-10 марта. В эти дни праздничные программы пройдут на заливе Якоби, у ДС «Труд», в «Тальцах». Подробнее расписание народных гуляний смотрите здесь - Масленица 2019 в Иркутске: где повеселиться и поесть блинов

ИСТОЧНИК KP.RU

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