2019-03-04T06:42:15+03:00
Туризм

Байкал вошел в топ-3 туристических мест России

Самое глубокое озеро Земли уступило только Санкт-Петербургу
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Байкал вошел в топ-3 туристических мест России.Байкал вошел в топ-3 туристических мест России.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Озеро Байкал заняло 2 место в рейтинге самых популярных мест отдыха в стране за 2018 год. В народном голосовании самое глубокое озеро планеты обошло такие направления как Москва, Калининград, Карелия и другие. Опрос проводил туристический портал momondo.

- Участники голосования выбрали Байкал за его завораживающую и порой пугающую дикую красоту природы, - сообщили организаторы конкурса.

Всего в опросе приняли участие около 13 тысяч человек. Самым популярным местом внутреннего туризма в России ожидаемо стал Санкт-Петербург. На третьем месте расположился город Сочи.

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За полгода на Байкале отдохнули больше 20 тысяч туристов из Китая. Байкал и Листвянка попали в топ-10 самых популярных среди иностранцев курортов. Подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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