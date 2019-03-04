Байкал вошел в топ-3 туристических мест России

СЕГОДНЯ 06:42 2019-03-04T06:42:15+03:00

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Озеро Байкал заняло 2 место в рейтинге самых популярных мест отдыха в стране за 2018 год. В народном голосовании самое глубокое озеро планеты обошло такие направления как Москва, Калининград, Карелия и другие. Опрос проводил туристический портал momondo.

- Участники голосования выбрали Байкал за его завораживающую и порой пугающую дикую красоту природы, - сообщили организаторы конкурса.

Всего в опросе приняли участие около 13 тысяч человек. Самым популярным местом внутреннего туризма в России ожидаемо стал Санкт-Петербург. На третьем месте расположился город Сочи.

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ИСТОЧНИК KP.RU