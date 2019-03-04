СЕГОДНЯ 06:50 2019-03-04T06:50:56+03:00

Цирк, да и только: на севере Иркутской области угонщики похитили машину шапито, но застряли в сугробе. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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На севере Иркутской области дети не избалованы представлениями цирка. В поселок Мама добраться достаточно сложно. Но артистам передвижного цирка из Красноярского края это удалось - в марте здесь еще снег и 40-градусные морозы по ночам, а, значит, хорошие автозимники. Северяне с удовольствием аплодировали артистам, тем более, что программа интересная - они привезли с собой дрессированных животных. Правда, микроавтобус, в котором их перевозили, тут же попытались угнать.

- Как выяснилось, прибывшая накануне ночью группа артистов из Омска, Красноярска и Хакасии планировала в этот день дать два представления и продолжить маршрут через северные районы Приангарья, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области.- Под утро столбик термометра опустился почти до минус сорока градусов, поэтому двигатель машины странствующие артисты решили не глушить, перенеся животных в гостиницу.

Двое жителей поселка Мамы с ярко выраженными криминальными наклонностями решили этим воспользоваться. Они разбили стекло, залезли внутрь и завели мотор. Но далеко уехать не смогли - на пути угонщиков встал большой сугроб, в который они и врезались. А потом бросились наутек. Но далеко уйти им не удалось - местные жители вызвали полицию и сообщили приметы. Вскоре 19 и 20-летние угонщики, которые уже не раз фигурировали в полицейских сводках, давали показания в отделении.

Пока артисты и дрессированные животные выступали перед публикой, полицейские отогрели машину в теплом боксе, после чего в тот же день передвижной цирк смог продолжить дорогу. А угонщикам предстоит ответить за угон. Максимальное наказание - до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU