Хранил наркотики: крупную партию запрещенных веществ нашли в квартире жителя Вихоревки

СЕГОДНЯ 07:26 2019-03-04T07:26:02+03:00

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В Вихоревке в квартире местного жителя нашли крупную партию наркотических веществ. Полицейские узнали, что в городе появился новый канал сбыта. Чтобы выйти на след наркоторговца, полицейские устроили контрольную закупку, во время которой его и задержали с поличным.

- Им оказался 20-летний местный житель, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – На него возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.

Кроме того, сыщики обыскали квартиру молодого человека, прямо у себя дома он хранил крупную партию запрещенных веществ, которые он подготовил к продаже.

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ИСТОЧНИК KP.RU