2019-03-04T11:28:55+03:00
Общество

Пропал без вести: ищут 27-летнего мужчину в Иркутске

Он ушел из дома 1 марта, с того времени о его местонахождении неизвестно
Олег ФЕДОРОВ
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Пропал без вести: ищут 27-летнего мужчину в Иркутске. Фото: «Лиза-Алерт» Байкал.Пропал без вести: ищут 27-летнего мужчину в Иркутске. Фото: «Лиза-Алерт» Байкал.
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Полицейские и волонтеры «Лиза-Алерт» Байкал продолжают поиски Аюшеева Батора Владимировича 1991 года рождения. 1 марта он ушел из дома в Иркутске и до сих пор не вернулся. Родные пропавшего иркутянина рассказали сыщикам, что уходя, мужчина даже не взял с собой телефон. С тех пор они ничего не знают о его местонахождении.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщили приметы пропавшего: на вид около 30 лет, черные короткие волосы, карие глаза, рост 175-180 сантиметров.

Молодой человек был одет в куртку кирпичного цвета, серые брюки, коричневые ботинки и коричневую трикотажную шапку.

Всех, кто знает о его местонахождении или видел его, просят обращаться в ближайшее отделение полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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