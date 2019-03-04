2019-03-04T11:43:30+03:00
Происшествия

Двоих грабителей напавших на АЗС, осудили в Иркутске

Избив охранника заправки, налетчики, угрожая оружием, потребовали у кассира выручку
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Двоих грабителей напавших на АЗС, осудили в Иркутске.Двоих грабителей напавших на АЗС, осудили в Иркутске.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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В Иркутске вынесли приговор двум жителям Иркутского района, ограбившим заправку в поселке Оек. Двое безработных парней 18 и 20-лет, устроили нападение в духе голливудских фильмов. Один из них ворвался в здание заправки и направил пистолет на охранника, приказав ему лечь на пол. После чего он избили мужчину прямо на глазах испуганного кассира. Угрожая оружием, он потребовал женщину передать всю дневную выручку.

- Похитив около 22 тысяч рублей, налетчики уехали с заправки на автомобиле, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Одного из них приговорили к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Его подельника осудили на 3 года и 6 месяцев колонии, со штрафом в 100 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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