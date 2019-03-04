Переезжаем на «Рекорд»: «Байкал-Энергия» проведет четвертьфинальный матч против «Водника» на стадионе на Синюшиной горе

СЕГОДНЯ 12:25 2019-03-04T12:25:32+03:00

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Руководство иркутской «Байкал-Энергии» приняло решение о переносе четвертьфинального матча против архангельского «Водника» на стадион «Рекорд». Причина - теплая погода, которая не позволит сохранить лед стадиона «Труд» в идеальном состоянии.

Напомним, первая игра серии состоится 5 марта в Архангельске. Ответная встреча команд пройдет в Иркутске 8 марта в 13.00. В случае равенства в серии, которая продлится до двух побед, здесь же и в это же время 9 марта состоится дополнительный матч.

Как уточнили в пресс-службе «Байкал-Энергии» стоимость билетов на матчи серии плей-офф остаётся неизменной — 200 рублей. Не меняется и образец билета. Предварительная продажа билетов в кассах Дворца спорта «Труд» начнется уже 5 марта. Вход на стадион для детей и подростков в возрасте до 14 лет включительно, а также для женщин — свободный.

И еще одна важная информация для владельцев абонементов. Они смогут пройти на стадион, предъявив билет из своей абонементной книжки на матч «Байкал-Энергия» — «Уральский трубник» 7 января 2019 года, вход на который был объявлен бесплатным. Если этот билет у вас не сохранился, необходимо приобрести новый, а при входе на VIP-сектор предъявить контролёру-распорядителю обложку VIP-абонемента с указанием места. Это правило будет действовать только 8 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU