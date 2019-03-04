СЕГОДНЯ 14:15 2019-03-04T14:15:29+03:00

Ангарчанин похитил телефон у 19-летнего иркутянина, который подсказал ему дорогу. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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Двое гостей Иркутска заплутав среди улиц Октябрьского района, решили попросить помощи местных жителей. Им навстречу попался 19-летний иркутянин, у которого они спросили дорогу. Молодой человек согласился помочь мужчинам и сел к ним в машину, даже не догадываясь, что эта поездка закончится для него в отделении полиции.

Достав телефон, иркутянин через смартфон выстроил маршрут и показал его водителю. Незнакомцы уговорили парня проехать вместе с ними, чтобы они не сбились с пути. Когда вся троица добралась до нужного места, отзывчивый иркутянин попросил свой гаджет обратно. Вот только водитель был иного мнения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/695275" frameborder="0"></iframe> Ангарчанин похитил телефон у 19-летнего иркутянина, который на улице подсказал ему дорогу.Видео допроса.ГУ МВД по Иркутской области

- Во время поездки я решил украсть телефон, - рассказал сыщикам задержанный мужчина. - Когда мы добрались до нужного места, я схватил фиксатор руля и замахнулся им на хозяина телефона.

Под угрозами и обманом парня все грабитель заставил иркутянина выйти из машины, после чего скрылся в сумерках. Полицейские нашли и задержали похитителей телефона.

Одним из них оказался ранее судимый 34-летний житель Ангарска. Второй мужчина же заявилн а допросе, что он невиновен. И во время похищения был лишь свидетелем. Сыщики уже возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU