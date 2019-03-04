Прогноз погоды в Иркутске: 5 марта днем +6

СЕГОДНЯ 16:45 2019-03-04T16:45:43+03:00

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В Иркутске 5 марта - переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Ветер будет дуть юго-восточный ночью 4-9 м/с, днём усилиться до 7-12 м/с. Температура ночью -8,-10, днём воздух прогреется до +4, +6 градусов.

- По области - переменная облачность, без осадков, местами в северных, днём и в западных районах местами небольшой снег, утром при прояснении туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер юго-восточный, юго-западный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура в Приангарье ночью -7,-12, в пониженных формах рельефа -17,-22, в западных районах при натекании облачности до -2. Днем 5 марта ожидается +2,+7, местами -3,-8, в западных районах, горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья при малооблачной погоде до +11.

ИСТОЧНИК KP.RU