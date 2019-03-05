Вечером 4 марта на Байкале произошло землетрясение
Сила в эпицентре была 5 баллов
Фото: Единая геодезическая служба
Изменить размер текста:
На Байкале вчера вечером, 4 марта, произошло землетрясение. Эпицентр был на территории Баргузинского залива.
- Координаты эпицентра – широта 53.48, долгота 108.71, - сообщает сайт Единой геодезической службы Российской академии наук. – Время 21:02 по иркутскому.
Итого, интенсивность толчков в Усть-Баргузине 4-5 баллов, в Чите ощущались 3-4 балла. Как пишут в соцсетях жители Читы землетрясение ощущалось в квартирах на верхних этажах, качались люстры.
Читайте также:
Клещи могут выйти на охоту в Иркутской области уже в марте
Всемирный день театра в Иркутске: гала-концерт, награждения, капустники
ИСТОЧНИК KP.RU