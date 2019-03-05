2019-03-05T03:57:03+03:00
Общество

Вечером 4 марта на Байкале произошло землетрясение

Сила в эпицентре была 5 баллов
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Фото: Единая геодезическая службаФото: Единая геодезическая служба
Изменить размер текста:

На Байкале вчера вечером, 4 марта, произошло землетрясение. Эпицентр был на территории Баргузинского залива.

- Координаты эпицентра – широта 53.48, долгота 108.71, - сообщает сайт Единой геодезической службы Российской академии наук. – Время 21:02 по иркутскому.

Итого, интенсивность толчков в Усть-Баргузине 4-5 баллов, в Чите ощущались 3-4 балла. Как пишут в соцсетях жители Читы землетрясение ощущалось в квартирах на верхних этажах, качались люстры.

Читайте также:

Клещи могут выйти на охоту в Иркутской области уже в марте

Всемирный день театра в Иркутске: гала-концерт, награждения, капустники

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Без прав и с оружием: пьяного водителя поймали в Черемхове
Перфоманс-шоу «Искусство и мода» пройдет в Иркутске
В Иркутске ищут мужчину, который оплатил покупку криптовалюты чужой банковской картой
Иркутские керлингисты заняли первое место на международном турнире
На первенстве России по ушу таолу победила иркутянка
Прогноз погоды в Иркутске: 5 марта днем +6
Ангарчанин похитил телефон у 19-летнего иркутянина, который подсказал ему дорогу
Готовитесь к 8 Марта? Поторопитесь на Центральный рынок за свежими фруктами
Новая акция «КП»: с 4 по 15 марта вырезай купоны и обменивай их на подарки
Во все тяжкие: бывший учитель химии создал нарколабораторию на своем дачном участке в Иркутской области
Переезжаем на «Рекорд»: «Байкал-Энергия» проведет четвертьфинальный матч против «Водника» на стадионе на Синюшиной горе
Двоих грабителей напавших на АЗС, осудили в Иркутске
Акция «Комсомолки» к Международному женскому дню: поздравь своих родных и близких
Пропал без вести: ищут 27-летнего мужчину в Иркутске
Супермаркет «Слата»: 6 марта приглашаем всех на кулинарный баттл в ТРЦ «Модный квартал»
Все для веганов и вегетарианцев - на Центральном рынке Иркутска
Внимание, розыск: вооруженного налетчика, ограбившего магазин, ищут в Усолье-Сибирском