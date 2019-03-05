Вечером 4 марта на Байкале произошло землетрясение

СЕГОДНЯ 03:57 2019-03-05T03:57:03+03:00

Сила в эпицентре была 5 баллов

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На Байкале вчера вечером, 4 марта, произошло землетрясение. Эпицентр был на территории Баргузинского залива.

- Координаты эпицентра – широта 53.48, долгота 108.71, - сообщает сайт Единой геодезической службы Российской академии наук. – Время 21:02 по иркутскому.

Итого, интенсивность толчков в Усть-Баргузине 4-5 баллов, в Чите ощущались 3-4 балла. Как пишут в соцсетях жители Читы землетрясение ощущалось в квартирах на верхних этажах, качались люстры.

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ИСТОЧНИК KP.RU