В Иркутске ищут мужчину, который оплатил покупку криптовалюты чужой банковской картой

СЕГОДНЯ 04:24 2019-03-05T04:24:47+03:00

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Нашел банковскую карту и телефон. По версии оперативников, разыскиваемый мужчина сменил пароль от личного кабинета и начал расплачиваться чужими деньгами. Совершил несколько покупок в магазинах города и приобрел криптовалюту. Кроме того, сходил в столовую, где и попал в обзор камеры видеонаблюдения.

- Пока потерпевший заблокировал карту с его счета пропали почти 50 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба МВД России по Иркутской области. – Он потерял карту и смартфон в Академгородке. На телефоне не было паролей.

Полицейские призывают самого мужчину прийти в ближайший отдел полиции или сообщить всем, кто узнал молодого человека, по телефонам дежурной части ОП-1: 8 (3952) 41-11-64 или 02, 112 - с мобильного телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU