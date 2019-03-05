2019-03-05T04:24:47+03:00
Происшествия

В Иркутске ищут мужчину, который оплатил покупку криптовалюты чужой банковской картой

Разыскиваемый попал в объектив камеры в общепите
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Подозреваемый попал в объектив камеры в общепите Иркутска.Фото: МВД РФ по Иркутской областиПодозреваемый попал в объектив камеры в общепите Иркутска.Фото: МВД РФ по Иркутской области
Изменить размер текста:

Нашел банковскую карту и телефон. По версии оперативников, разыскиваемый мужчина сменил пароль от личного кабинета и начал расплачиваться чужими деньгами. Совершил несколько покупок в магазинах города и приобрел криптовалюту. Кроме того, сходил в столовую, где и попал в обзор камеры видеонаблюдения.

- Пока потерпевший заблокировал карту с его счета пропали почти 50 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба МВД России по Иркутской области. – Он потерял карту и смартфон в Академгородке. На телефоне не было паролей.

Полицейские призывают самого мужчину прийти в ближайший отдел полиции или сообщить всем, кто узнал молодого человека, по телефонам дежурной части ОП-1: 8 (3952) 41-11-64 или 02, 112 - с мобильного телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Без прав и с оружием: пьяного водителя поймали в Черемхове
Перфоманс-шоу «Искусство и мода» пройдет в Иркутске
Вечером 4 марта на Байкале произошло землетрясение
Иркутские керлингисты заняли первое место на международном турнире
На первенстве России по ушу таолу победила иркутянка
Прогноз погоды в Иркутске: 5 марта днем +6
Ангарчанин похитил телефон у 19-летнего иркутянина, который подсказал ему дорогу
Готовитесь к 8 Марта? Поторопитесь на Центральный рынок за свежими фруктами
Новая акция «КП»: с 4 по 15 марта вырезай купоны и обменивай их на подарки
Во все тяжкие: бывший учитель химии создал нарколабораторию на своем дачном участке в Иркутской области
Переезжаем на «Рекорд»: «Байкал-Энергия» проведет четвертьфинальный матч против «Водника» на стадионе на Синюшиной горе
Двоих грабителей напавших на АЗС, осудили в Иркутске
Акция «Комсомолки» к Международному женскому дню: поздравь своих родных и близких
Пропал без вести: ищут 27-летнего мужчину в Иркутске
Супермаркет «Слата»: 6 марта приглашаем всех на кулинарный баттл в ТРЦ «Модный квартал»
Все для веганов и вегетарианцев - на Центральном рынке Иркутска
Внимание, розыск: вооруженного налетчика, ограбившего магазин, ищут в Усолье-Сибирском