Перфоманс-шоу «Искусство и мода» пройдет в Иркутске

СЕГОДНЯ 05:02 2019-03-05T05:02:19+03:00

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В Музейной студии Иркутского краеведческого музея 16 марта соберутся дизайнеры, модельеры, художники и актеры. Они подготовили для иркутян интересное перфоманс-шоу «Искусство и мода». Горожане смогут погрузиться в атмосферу творческой мастерской художника или модельера.

- Все смогут попробовать создать изделия своими руками, - отмечают в пресс-службе музея. – Например, попробовать себя в резьбе по дереву, поработать за гончарным кругом. Кроме того, гостям музея расскажут об общих тенденциях моды и искусства.

Актеры театра импровизации подготовили для вечера театральную постановку, в основе которой – диалог между миром искусства и моды. Начало в 17.00. Вход свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU