Перфоманс-шоу «Искусство и мода» пройдет в Иркутске
В Музейной студии Иркутского краеведческого музея 16 марта соберутся дизайнеры, модельеры, художники и актеры. Они подготовили для иркутян интересное перфоманс-шоу «Искусство и мода». Горожане смогут погрузиться в атмосферу творческой мастерской художника или модельера.
- Все смогут попробовать создать изделия своими руками, - отмечают в пресс-службе музея. – Например, попробовать себя в резьбе по дереву, поработать за гончарным кругом. Кроме того, гостям музея расскажут об общих тенденциях моды и искусства.
Актеры театра импровизации подготовили для вечера театральную постановку, в основе которой – диалог между миром искусства и моды. Начало в 17.00. Вход свободный.
Читайте также:
Афиша выставок в Иркутске на март 2019: образ женщины, иллюстрации, скульптуры, животные и их детеныши, и многое другое
ИСТОЧНИК KP.RU