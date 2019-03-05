Без прав и с оружием: пьяного водителя поймали в Черемхове

СЕГОДНЯ 05:55 2019-03-05T06:19:00+03:00

Без прав и с оружием: пьяного водителя поймали в Черемхово. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В его иномарке нашли заряженный обрез и патроны

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В Черемхове поймали нетрезвого водителя. Оказалось, что 41-летний мужчина не только сел за руль после выпитого алкоголя, но и прихватил с собой…оружие! Инспекторы ГИБДД нашли в салоне «Toyota Nadia» заряженный обрез 12 калибра и 6 патронов к нему.

- По предварительным данным, мужчина, находившийся за рулем иномарки, был пьян, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Кроме того, ранее он уже был лишен прав на полтора года за нетрезвое вождение.

На вопросы полицейских, поинтересовавшихся, зачем и откуда в машине обрез, житель Черемхова не смог найти ответа. Выяснить это предстоит сыщикам, которые проводят проверку по статье о незаконной перевозке оружия.

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ИСТОЧНИК KP.RU