2019-03-05T06:19:00+03:00
Происшествия

Без прав и с оружием: пьяного водителя поймали в Черемхове

В его иномарке нашли заряженный обрез и патроны
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Без прав и с оружием: пьяного водителя поймали в Черемхово.Без прав и с оружием: пьяного водителя поймали в Черемхово.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Черемхове поймали нетрезвого водителя. Оказалось, что 41-летний мужчина не только сел за руль после выпитого алкоголя, но и прихватил с собой…оружие! Инспекторы ГИБДД нашли в салоне «Toyota Nadia» заряженный обрез 12 калибра и 6 патронов к нему.

- По предварительным данным, мужчина, находившийся за рулем иномарки, был пьян, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Кроме того, ранее он уже был лишен прав на полтора года за нетрезвое вождение.

На вопросы полицейских, поинтересовавшихся, зачем и откуда в машине обрез, житель Черемхова не смог найти ответа. Выяснить это предстоит сыщикам, которые проводят проверку по статье о незаконной перевозке оружия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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