2019-03-05T07:53:33+03:00
Происшествия

8-летний ребенок пострадал в ДТП из-за пьяного мотоциклиста в Иркутской области

Авария произошла в селе Тулюшка Куйтунского района
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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8-летний ребенок пострадал в ДТП из-за пьяного мотоциклиста в Иркутской области.8-летний ребенок пострадал в ДТП из-за пьяного мотоциклиста в Иркутской области.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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В селе Тулюшка Куйтунского района, по вине нетрезвого мотоциклиста произошло ДТП, в котором пострадал 8-летний ребенок. 39-летний мужчина и его маленький пассажир ехали по проселочной дороге на мотоцикле «Урал» с коляской. Лихач мчал так быстро, что не справился с управлением и перевернулся. Это произошло 4 марта около 15.00.

- Результаты освидетельствования подтвердили, мужчина был пьян, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Сам «Урал» не был поставлен на учет, 8-летний пассажир ехал без защитного шлема.

На горе-водителя уже составили административный протокол. Родителям мальчика также привлекли за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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