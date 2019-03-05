Осторожнее со скидками: предпринимательница из Иркутска стала жертвой интернет-мошенников, предложивших "купить дешевле"

СЕГОДНЯ 07:56 2019-03-05T07:56:03+03:00

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Фейковые страницы банков и фирм, электронные адреса мошенников похожи на подлинный адрес крупных компаний. Аферы в Интернете становятся все ювелирнее, но смысл их тот же, что и у обычных карманников - лишить того, кто попался на пути, кровных. Поэтому каждый раз мы слышим один и тот же призыв - будьте внимательнее! Тогда вы, как 39-летняя предпринимательница из Иркутска, не перечислите преступникам 30 тысяч рублей собственноручно. Женщина искала в сети новых поставщиков для своего магазина и выбрала с этой целью крупную компанию.

-Через час с электронного адреса, похожего на подлинный адрес компании, пришло сообщение о возможной скидке с условием немедленного перевода денег на личную карту сотрудника фирмы, минуя услуги банка, - сообщает подробности аферы пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, - Не заметив разницы, женщина перечислила на счет компании свыше 30 000 рублей. После чего, переписка прекратилась.

Покупательница отправила по известному ей адресу не одно письмо, прежде чем позвонила по указанному на сайте телефону. Увы, сотрудники кол-центра удостоверили, что никакой оплаты в их адрес не поступало. Полиция будет разбираться с этим случаем мошенничества.

ИСТОЧНИК KP.RU