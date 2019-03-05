2019-03-05T07:56:03+03:00
Происшествия

Осторожнее со скидками: предпринимательница из Иркутска стала жертвой интернет-мошенников, предложивших "купить дешевле"

Она получила письмо с похожего на подлинный электронного адреса и перевела деньги на личную карту
Ольга СЛАВИЧЕВА
Поделиться:
Осторожнее со скидками: предпринимательница из Иркутска стала жертвой интернет-мошенников, предложивших "купить дешевле".Осторожнее со скидками: предпринимательница из Иркутска стала жертвой интернет-мошенников, предложивших "купить дешевле".Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Фейковые страницы банков и фирм, электронные адреса мошенников похожи на подлинный адрес крупных компаний. Аферы в Интернете становятся все ювелирнее, но смысл их тот же, что и у обычных карманников - лишить того, кто попался на пути, кровных. Поэтому каждый раз мы слышим один и тот же призыв - будьте внимательнее! Тогда вы, как 39-летняя предпринимательница из Иркутска, не перечислите преступникам 30 тысяч рублей собственноручно. Женщина искала в сети новых поставщиков для своего магазина и выбрала с этой целью крупную компанию.

-Через час с электронного адреса, похожего на подлинный адрес компании, пришло сообщение о возможной скидке с условием немедленного перевода денег на личную карту сотрудника фирмы, минуя услуги банка, - сообщает подробности аферы пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, - Не заметив разницы, женщина перечислила на счет компании свыше 30 000 рублей. После чего, переписка прекратилась.

Покупательница отправила по известному ей адресу не одно письмо, прежде чем позвонила по указанному на сайте телефону. Увы, сотрудники кол-центра удостоверили, что никакой оплаты в их адрес не поступало. Полиция будет разбираться с этим случаем мошенничества.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В аэропорту Иркутска задержали партию наркотиков, замаскированных под сладости
10-летний школьник пытался автостопом добраться из Слюдянки к бабушке в Бурятию
8-летний ребенок пострадал в ДТП из-за пьяного мотоциклиста в Иркутской области
Без прав и с оружием: пьяного водителя поймали в Черемхове
Перфоманс-шоу «Искусство и мода» пройдет в Иркутске
В Иркутске ищут мужчину, который оплатил покупку криптовалюты чужой банковской картой
Вечером 4 марта на Байкале произошло землетрясение
Иркутские керлингисты заняли первое место на международном турнире
На первенстве России по ушу таолу победила иркутянка
Прогноз погоды в Иркутске: 5 марта днем +6
Ангарчанин похитил телефон у 19-летнего иркутянина, который подсказал ему дорогу
Готовитесь к 8 Марта? Поторопитесь на Центральный рынок за свежими фруктами
Новая акция «КП»: с 4 по 15 марта вырезай купоны и обменивай их на подарки
Во все тяжкие: бывший учитель химии создал нарколабораторию на своем дачном участке в Иркутской области
Переезжаем на «Рекорд»: «Байкал-Энергия» проведет четвертьфинальный матч против «Водника» на стадионе на Синюшиной горе
Двоих грабителей напавших на АЗС, осудили в Иркутске
Акция «Комсомолки» к Международному женскому дню: поздравь своих родных и близких
Пропал без вести: ищут 27-летнего мужчину в Иркутске
Супермаркет «Слата»: 6 марта приглашаем всех на кулинарный баттл в ТРЦ «Модный квартал»
Все для веганов и вегетарианцев - на Центральном рынке Иркутска
Внимание, розыск: вооруженного налетчика, ограбившего магазин, ищут в Усолье-Сибирском