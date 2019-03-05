2019-03-05T09:14:30+03:00
Общество

10-летний школьник пытался автостопом добраться из Слюдянки к бабушке в Бурятию

Нашли его в Байкальске благодаря внимательности сотрудника магазина
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Получив сообщение, что 10-летний мальчик, убежавший из дома, наден, полиция сразу выехала на место.Получив сообщение, что 10-летний мальчик, убежавший из дома, наден, полиция сразу выехала на место.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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-О, да это наш беглец-путешественник! - заметил в торговом зале одинокого мальчишку лет десяти менеджер Иван Нарожный. -По всем приметам подходит!

Он позвал пацана к себе в кабинет, а сам вызвал полицию. Ребенок оказался "тот самый" - именно его разыскивали и мама с папой, и силовики. Он сбежал из дома после того, как всерьез поругался с родителями, и отправился самоходом к бабушке, в Кабанский район Бурятии.

- Ориентировка с фотографией пропавшего школьника была размещена в социальных сетях, в сообществах Слюдянки и Байкальска, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области -.Это и помогло найти школьника. Как выяснилось, мальчик добрался до Байкальска на попутной машине и собирался таким же образом уехать к бабушке.

Сейчас ребенок снова находится дома с родителями. А Ивану Нарожному из Байкальска вручили грамоту и памятный подарок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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