СЕГОДНЯ 09:22 2019-03-05T09:22:23+03:00

В аэропорту Иркутска задержали партию наркотиков, замаскированных под сладости. Фото: пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

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38-летнего жителя Улан-Удэ задержали сотрудники Иркутского ЛО МВД в момент, когда он собирался вылетать в Магадан. Поймать преступника удалось с помощью розыскной собаки, которая учуяла запрещенные вещества в багаже мужчины. При досмотре багажа оперативники нашли пакет с конфетами. Только вместо конфет, там были наркотики. Общий вес составил более 30 граммов.

- Молодой человек упаковал наркотик в виде шоколадных батончиков и конфет,- сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. - За незаконную перевозку наркотических средств молодому человеку может грозить до 10 лет лишения свободы.

Сейчас он помещен под стражу, наркотические вещества изъяты и будут уничтожены.

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ИСТОЧНИК KP.RU