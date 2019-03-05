В аэропорту Иркутска задержали партию наркотиков, замаскированных под сладости
38-летнего жителя Улан-Удэ задержали сотрудники Иркутского ЛО МВД в момент, когда он собирался вылетать в Магадан. Поймать преступника удалось с помощью розыскной собаки, которая учуяла запрещенные вещества в багаже мужчины. При досмотре багажа оперативники нашли пакет с конфетами. Только вместо конфет, там были наркотики. Общий вес составил более 30 граммов.
- Молодой человек упаковал наркотик в виде шоколадных батончиков и конфет,- сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. - За незаконную перевозку наркотических средств молодому человеку может грозить до 10 лет лишения свободы.
Сейчас он помещен под стражу, наркотические вещества изъяты и будут уничтожены.
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ИСТОЧНИК KP.RU