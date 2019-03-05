Полиция прикрыла нелегальное казино в Бурятии

СЕГОДНЯ 10:39 2019-03-05T10:39:23+03:00

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Интернет-кафе в центре Улан-Удэ работало на полную катушку. Двери его не закрывались. Можно подумать, что они для тех, у кого нет интернета, но нет, это казино. 7 подпольных игровых дома открыл 45-летний житель Бурятии, под видом обычных интернет салонов. Ему помогали 4 сообщницы, которые привлекали новых клиентов. Азартные игры проводились на специальном игровом сайте с доступом, за который с клиентов брались деньги. По документам игровые точки были записаны на предпринимательницу из другого региона.

- Обыски прошли в семи игровых точках под видом интернет салонов,- сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Бурятия. - Оперативники изъяли игровое оборудование.

Сейчас все казино закрыты и опечатаны. Содержимое жестких дисков компьютеров будет проверяться. На владельца сети незаконных игорных домов и его подельниц заведены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU