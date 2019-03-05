Привокзальная площадь Иркутска стала лидером в голосовании на благоустройство

СЕГОДНЯ 11:39 2019-03-05T11:39:37+03:00

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В Иркутске подводят итоги голосования по объектам благоустройства на 2020 год в рамках программы «Комфортной городской среды». Больше всего голосов жители отдали за благоустройство привокзальной площади станции «Иркутск пассажирский». На втором месте оказался сквер на пересечении улиц Декабрьских Событий и МОПРа, а также бульвар Постышева и спортивная площадка ИРГУПС.

- За последние два года мы благоустроили 27 общественных площадок города,- сообщила председатель комитета городского обустройства и заместитель мэра Елена Федорова. – Площадки, которые получили меньше всего голосов, будут отремонтированы к 2024 году.

Всего участие в голосовании приняли более 50 тысяч человек. По программе благоустройства за 2018 год преобразили 14 общественных и 213 дворовых территорий.

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ИСТОЧНИК KP.RU