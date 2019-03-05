2019-03-05T13:54:11+03:00
Общество

Движение по улицам Седова и Аэрофлотская ограничат в Иркутске

Там пройдут аварийные работы
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Движение по улицам Седова и Аэрофлотская ограничат в Иркутске.Движение по улицам Седова и Аэрофлотская ограничат в Иркутске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание, автомобилисты! В Иркутске на несколько дней частично ограничат движение по улицам Седова и Аэрофлотская.

- С 5 марта по 7 марта будет ограничено движение транспорта по улице Седова в районе городской клинической больницы №1, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – А с 6 по 12 марта ограничат движение по улице Аэрофлотская в районе дома №7а.

В мэрии уточнили, что там пройдут аварийные ремонтные работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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