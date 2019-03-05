Прогноз погоды в Иркутске: 6 марта днем +4, +6

СЕГОДНЯ 16:23 2019-03-05T16:23:36+03:00

По области – от -6 до +7

Изменить размер текста: A A

В Иркутске 6 марта - переменная облачность, осадков по прогнозам синоптиков не ожидается, ветер будет юго-восточный 4-9 м/с. Температура ночью около -8, днём воздух прогреется до +4, +6 градусов.

- По области - переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, утром при прояснении туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер подует юго-восточный, юго-западный 5-10 м/с, в северных районах ожидаются порывы до 14 м/с.

Температура в Приангарье ночью -8,-13, в пониженных формах рельефа до -17, в западных и северных районах Иркутской области при облачной погоде -2,-7, в верхнеленских и северо-восточных районах -20,-25, при натекании облачности -12,-17. Днем 6 марта +2, +7, местами -1,-6, в горах при малооблачной погоде до +11 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU