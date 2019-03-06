8 марта в Иркутске: в Музей Распутина вход для женщин будет бесплатным

СЕГОДНЯ 03:33 2019-03-06T03:33:49+03:00

Подарок на Международный женский день

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В Иркутске, 8 марта, Музей В.Г. Распутина дарит подарок на Международный женский день – для посетительниц всех возрастов вход будет бесплатным.

- С 10.00 до 18.00 в музее можно посмотреть экспозицию, посвященную жизни и творчеству Валентина Григорьевича Распутина, знаменитого российского писателя, публициста, общественного деятеля, - сообщает пресс-служба Иркутского краеведческого музея.

В музее работают два экспозиционных зала. Можно их назвать «биографический» и «творческий». Также воссоздан кабинет писателя с его личными вещами - мебелью, наградами, фотографиями, документами, рукописями, книгами, иконами и колокольчиками. Эти уникальные вещи передал сын Валентина Григорьевича – Сергей. Адрес музея: ул. Сверлова, 20.

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ИСТОЧНИК KP.RU