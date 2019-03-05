«Байкал-Энергия» крупно проиграла архангельскому «Воднику в первом четвертьфинальном матче плей-офф

СЕГОДНЯ 20:58 2019-03-05T20:58:28+03:00

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Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» уступают в четвертьфинальной серии плей-офф архангельскому «Воднику». В первом матче в Архангельске, который прошел в ночь на 6 марта по иркутскому времени, наша команда потерпела поражение со счетом 3:9.

Первый тайм встречи получился не слишком результативным. Три тысячи зрителей на трибунах увидели в исполнении команд всего два забитых мяча. На 26-й минуте хозяева льда вышли вперед после того как Андрей Климкин точно пробил с розыгрыша углового. А через шесть минут бело-синие восстановили равновесие благодаря голу Антона Шевцова.

Едва начался второй отрезок, как архангелогородцы вновь повели в счете после гола экс-игрока иркутского клуба Дмитрия Логинова. Наши парни ответили на это двумя точными ударами в исполнении форварда Тимофея Безносова и защитника Виталия Денисова.

Неизвестно, что произошло с подопечными Андрея Рушкина после этого, но игра у бело-синих расклеилась. Вторую половину тайма наша команда полностью провалила. «Водник» же наоборот прибавил и до финального свистка отправил в ворота Григория Лапина еще... семь безответных мячей.

Ответный матч команды проведут в Иркутске. Встреча состоится 8 марта на стадионе «Рекорд». Напомним, четвертьфинальная серия плей-офф продлится до двух побед. Чтобы сохранить шансы на выход в полуфинал «Байкал-Энергии» нужна только победа.

ИСТОЧНИК KP.RU